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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يستعرض محاور برنامج نوفي لزيادة الاستثمارات في مشروعات المناخ | فيديو

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن عرضًا لأهم محاور برنامج "نُوَفِّي" كخطة مصرية طموحة تستهدف زيادة الاستثمارات في مشروعات المناخ.

وتطرق الفيديو، إلى الإشادات الدولية بمشروعات برنامج "نُوَفّي"، والتي شهدتها فعاليات النسخة الثانية من أعمال "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، سبتمبر الجاري.


واستعرض الفيديو، الفرص الاستثمارية التي يتضمنها البرنامج، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، والتي تستعد مصر لطرحها في قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ.

 وذكر الفيديو، أن مصر تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، من خلال مشروعات برنامج "نُوَفّي"، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠. 
 

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