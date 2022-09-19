نشرة المرأة والصحة|رانيا العبدالله تثير الجدل في جنازة الملكة إليزابيث.. وطريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…
بمكياج كامل.. الملكة رانيا تظهر بإطلالة أنيقة في جنازة الملكة إليزابيث| شاهد
حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها خلال مشاركتها في جنارة الملكة إليزابيث الثانية صباح اليوم.
بمليون جنيه.. طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية
القرنفل من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.
وتم استخدام القرنفل في الطب الصيني التقليدي والطب الهندي القديم لتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب والمساعدة في الهضم.
وتشير الأبحاث الحالية إلى أن القرنفل يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم ، ويخفف آلام الأسنان ، وربما يحسن حياتك الجنسية.
تاتو وفورمال.. ياسمين الخطيب بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها | شاهد
حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
بعد انهياره في الجنازة.. آخر صور تجمع بين خالد زكي وزوجته
توفيت صباح أمس الأحد، زوجة الفنان خالد زكي، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين أمس عقب صلاة الظهر.