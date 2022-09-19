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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لبلوغه سن الـ60.. سبايدر مان الفرنسي يتسلق ناطحة سحاب عملاقة

سبايدر مان الفرنسي
سبايدر مان الفرنسي

تسلق آلان روبير، المتسلق الحر الملقب بـ الرجل العنكبوت الفرنسي ، ناطحة سحاب مؤلفة من 48 طابقاً في باريس، محققاً الهدف الذي حدده لنفسه بمجرد بلوغه سن الستين.
 

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وبملابس حمراء، رفع روبرت ذراعيه عالياً عندما وصل إلى قمة مبنى «تور توتال إنرجيز» الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً في حي الأعمال «لا ديفونس» بالعاصمة الفرنسية.

وقال روبير، الذي كان عيد ميلاده الستين الشهر الماضي: «أريد أن أرسل للناس رسالة مفادها أن كونك في الستين من العمر لا يعد شيئاً... لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والنشاط والقيام بأشياء رائعة».
 

احتفالا بعيد ميلاده الستين



وأضاف لوكالة «رويترز» للأنباء: «وعدت نفسي منذ عدة سنوات بأنه عندما أبلغ الستين من عمري سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن الستين ترمز إلى سن التقاعد في فرنسا واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة».

كان روبير، الذي أراد أيضاً استخدام التسلق لزيادة الوعي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، قد تسلق بالفعل برج «توتال إنرجيز» في مناسبات كثيرة.

وبدأ روبير التسلق في عام 1975 حين تدرب على منحدرات بالقرب من مسقط رأسه في فالينس بجنوب فرنسا. وبدأ التسلق بمفرده في عام 1977 وسرعان ما أصبح من كبار المتسلقين.

ومنذ ذلك الحين، تسلق أكثر من 150 مبنى شاهق الارتفاع حول العالم بما في ذلك برج خليفة في دبي، المبنى الأطول في العالم، وبرج إيفل، وجسر البوابة الذهبية (غولدن غيت) في سان فرنسيسكو.

وغالباً ما كان يتسلق روبير دون تصريح من السلطات المعنية، وقد تم اعتقاله مراراً. ويتسلق روبير من دون حزام، مستخدماً يديه فقط وزوجاً من أحذية التسلق وكيساً من مسحوق الطباشير لإزالة العرق.

 

الرجل العنكبوت الفرنسي ناطحة سحاب باريس بلوغه سن الستين تور توتال إنرجيز

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