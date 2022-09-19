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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة سلوفينية تنشر جهازًا يحول أمواج البحر إلى كهرباء

طاقة الأمواج
طاقة الأمواج

أعلنت شركة (سيجما إنرجي) السلوفينية للطاقة، والتي طورت جهازًا قادرًا على تحويل الطاقة الناتجة عن موجات البحر إلى كهرباء، عن نشر الجهاز (سيجما دبليو إي سي) النموذجي الكامل في البحر الأدرياتيكي في الجبل الأسود.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن عملية النشر جاءت بعد عامين ونصف من التطوير المكثف للجهاز، الذي تم تطويره بهدف إنتاج طاقة نظيفة، عن طريق تطوير ونشر واختبار الجهاز بشكل واسع النطاق.

وقالت شركة (سيجما إنرجي) - على موقعها الإلكتروني - إنها نشرت الجهاز بقدرة 30 كيلوواط في منتصف شهر يوليو الماضي وأظهر نتائج واعدة للغاية.

ويتم تمويل هذا الاستثمار بشكل مشترك من جانب سلوفينيا بالتعاون مع صندوق التنمية الإقليمية الأوروبية التابع للاتحاد الأوروبي، في حين أن شركاء (سيجما إنرجي) الرئيسيون هم أطراف من سلوفينيا وصربيا.

تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب سلوفينيا، تعمل العديد من الدول الأخرى أيضًا على تطوير طاقة الأمواج، من بينها أستراليا والصين والدنمارك وإيطاليا وكوريا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويقول الخبراء إن طاقة الأمواج لديها القدرة على تلبية احتياجات الطاقة في العالم وهي أكثر موثوقية من أشكال الطاقة المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ورغم ذلك، لا تزال غير مستغلة نسبيًا مقارنة بأشكال أخرى من الطاقة البديلة.

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