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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة السويس ترفع استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

صدى البلد

عقد اللواء  عبد المجيد صقر محافظ السويس إجتماعا اليوم لبحث إستعداد المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد صفار نائب مديرالأمن وياسرعمارة مدير مديرية التربية والتعليم. 

وكلف المحافظ، العميد محمد عصام مديرالمرور بعمل خطة لانتظام الحركة المرورية ومنع التكدس المرورى امام المدارس ، كما كلف رؤساء الاحياء برفع الاشغالات والتعديات حول المدارس ومنع مرورومصادرةعربات الكارو بالشوارع ، كما كلف صقر الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ومدير عام التأمين الصحى تدريب ثلاثة من هيئة التدريس بكل مدرسة على دورات صحية عن الاسعافات الاولية. 

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف العمل لرفع كفاءة النظافة وجمع القمامة وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإزالة أي الاشغالات اوتعديات، كذلك الاهتمام بنظافة دورات المياه وتعقيمها بصفة مستمرة.

وكلف صقر ، رئيس قطاع كهرباء السويس بتكثيف العمل لمراجعة وصيانة كابلات وعلب واكشاك الكهرباء في محيط المدارس للحفاظ علي الطلاب و تكليف جهاز الانارة العامة بالتنسيق مع الاحياء لانارة الاعمدة المحيطة بالمدارس.

كما أكد المحافظ، على الشركة القابضة للصرف الصحي بصيانة وتطهير خطوط وغرف التفتيش وشبكات الصرف الصحي علي مستوي محيط المدارس ، وكلف مدير الصرف الصحى باستكمال خطة التطهير لباقي خطوط الصرف الصحى. 

وأكد المحافظ ، على هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من خطة الصيانة بالمدارس والمباني التعليمية  والتأكيد علي جاهزية المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

كما أكد صقر على القيادات الامنية بالتواجد الأمني بمحيط المدارس علي مستوي الاحياء الخمس وخاصة مدارس البنات.

حضر الاجتماع مديرى المديريات المعنية ورؤساء الاحياء والقيادات الامنية وسلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم والمهندس علي الحراني مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالسويس والدكتور إسماعيل الحفناوي مديرعام الصحة، والدكتور محمود عبد النبي مديرعام فرع التامين الصحي بمحافظة السويس ومدير المرور و ممثلي المرافق والحماية المدنية ومديري الادارات التعليمية والتعليم العام وقيادات مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية .

كما أكد علي الحماية المدنية والاسعاف والجهات المعنية برفع درجة الاستعداد واعداد الخطة الخاصة بكل جهة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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