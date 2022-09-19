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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل والتأهيل الليبي في تصريحات لـ "صدي البلد":

وزير ليبي: الربط الالكتروني مع مصر يسهم في تنقل العمالة بطريقة شرعية

صدى البلد

أكد  المهندس علي العابد الرضا  وزير العمل والتأهيل الليبي ، أن  منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا سوف تسهم في تنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين بطريقة شرعية، وستعمل المنظومة على منع التلاعب والتزوير  والاستغلال غير الشرعي  لعمليات استجلاب العمالة المصرية ، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية ، مشددا علي أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام ، للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة  الحياة لطبيعتها .

وأشار وزير العمل الليبي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إلي فكرة الربط الإلكتروني كانت مطلباً للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية وتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها ، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين .

وحول المهن المطلوبة لسوق العمل الليبي قال الوزير الليبي : إن العمالة الفنية المطلوبة ومنها عمال المقاولات والإنشاءات، مؤكدا أن العمالة المصرية التي سوف تدخل سوق العمل الليبي رسميا سوف تتمتع بالأمان ، فضلا عن تمتعهم  بكافة الحقوق والالتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان إجتماعي وخدمات صحية ، كاشفا أن تحويلات العمالة المصرية ستكون 60% من الراتب الشامل الذي يتقاضاه العامل.

 وفي ختام تصريحاته أكد وزير العمل والخدمة المدنية الليبى تقديره لدور مصر  كعمق حيوي واستراتيجي وما تمثله من ثقل أمني للشقيقة ليبيا فهى بمنزلة القلب للأمة العربية وهى قلب العروبة النابض لها.

 

 

وزير العمل الليبيي مع هيثم سعد الدين 1
وزير العمل الليبيي مع هيثم سعد الدين 1
وزير العمل الليبيي مع هيثم سعد الدين 2
وزير العمل الليبيي مع هيثم سعد الدين 2

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