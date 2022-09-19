مصر للطيران في المركز الثاني بسباق الدراجات والكاراتيه ببطولة الجمهورية

صعدت الفرق الرياضية لمصر للطيران للمباريات النهائية وحققت المركز الثاني في لعبة الكاراتيه وسباق الدراجات، في إطار اهتمام شركة مصر للطيران بالنشاط الرياضى والجهود التي تبذلها اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بالشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة في بطولة الجمهورية للشركات.

وبهذه المناسبة قدم الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصرللطيران ولجميع اللاعبين المشاركين في البطولة المقامة حاليا بمدينة بورسعيد ، وتمني التوفيق لجميع الفرق الرياضية الأخري لمصر للطيران والتي جاءت مشاركتهم في البطولة في إطار إهتمام مصرللطيران بتحفيز العاملين وخلق روح رياضية بينهم مما يمثل دعاية طيبة للشركة الوطنية وتقديرا لمكانتها.

من جانبه أشاد محمد البكري رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصر للطيران بالأداء والجهد المبذول من جميع اللاعبين في الفرق الرياضية للشركة والمشاركة في البطولة،

وأضاف أن فريق كرة السلة بقيادة الكابتن شريف الجندي سيدخل في المنافسة في الفترة من 25 سبتمبر وحتي 2 أكتوبر، مؤكدا علي ثقته في حصد البطولة لصالح مصر للطيران لإعلاء اسم مصرللطيران بين الشركات.

وأضاف أسامة صلاح رئيس بعثة مصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد، أن مصر للطيران تواصل نتائجها المشرفة خلال مشاركتها في البطولة في دورتها رقم 55، حيث حصل فريق مصر للطيران في لعبة الكاراتيه بقيادة كابتن هيثم العزب علي المركز الثاني في لقائه أمام فريق الشرقية للدخان ، وكذلك حصل فريق الدراجات بقيادة الكابتن عمر عبدالرحمن علي المركز الثاني.

جدير بالذكر أنه بهذه النتائج تكون مصر الطيران قد أحرزت حتى الآن ثلاثة كئوس واحد للمركز الأول في لعبة الجودو واثنين للمركز الثاني فى سباق الدراجات ولعبة الكاراتيه.