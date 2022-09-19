عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران في المركز الثاني بسباق الدراجات والكاراتيه ببطولة الجمهورية

مصر للطيران
مصر للطيران

صعدت الفرق الرياضية لمصر للطيران للمباريات النهائية وحققت المركز الثاني في لعبة الكاراتيه وسباق الدراجات، في إطار اهتمام شركة مصر للطيران بالنشاط الرياضى والجهود التي تبذلها اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بالشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة في بطولة الجمهورية للشركات.

وبهذه المناسبة قدم الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصرللطيران ولجميع اللاعبين المشاركين في البطولة المقامة حاليا بمدينة بورسعيد ، وتمني التوفيق لجميع الفرق الرياضية الأخري لمصر للطيران والتي جاءت مشاركتهم في البطولة في إطار إهتمام مصرللطيران بتحفيز العاملين وخلق روح رياضية بينهم مما يمثل دعاية طيبة للشركة الوطنية وتقديرا لمكانتها.

من جانبه أشاد محمد البكري رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصر للطيران بالأداء والجهد المبذول من جميع اللاعبين في الفرق الرياضية للشركة والمشاركة في البطولة،

وأضاف أن فريق كرة السلة بقيادة الكابتن شريف الجندي سيدخل في المنافسة في الفترة من 25 سبتمبر وحتي 2 أكتوبر، مؤكدا علي ثقته في حصد البطولة لصالح مصر للطيران لإعلاء اسم مصرللطيران بين الشركات.

وأضاف أسامة صلاح رئيس بعثة مصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد، أن مصر للطيران تواصل نتائجها المشرفة خلال مشاركتها في البطولة في دورتها رقم 55،  حيث حصل فريق مصر للطيران في لعبة الكاراتيه بقيادة كابتن هيثم العزب علي المركز الثاني في لقائه  أمام فريق الشرقية للدخان ، وكذلك حصل فريق الدراجات بقيادة الكابتن عمر عبدالرحمن علي المركز الثاني.  

جدير بالذكر أنه بهذه النتائج تكون مصر الطيران قد أحرزت حتى الآن ثلاثة كئوس واحد للمركز الأول في لعبة الجودو واثنين للمركز الثاني فى سباق الدراجات ولعبة الكاراتيه.

 

مصر للطيران الجودو بطولة الجمهورية رئيس مجلس إدارة كرة السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

استلم شقتك فورا بقسط 400 جنيه بس.. مفاجأة في شقق الإسكان الاجتماعي 2022

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

حياة كريمة: دربنا 140 ألف شاب لسوق العمل ونسعى لمضاعفة العدد

رجل عملاق يخطف الأنظار في جنازة الملكة إليزابيث .. ما علاقته بها؟

أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية للزعيم عادل إمام.. تفاصيل

النيابة العامة: حبس 3 من أفراد طاقم عبارة بني سويف المنكوبة

شكري: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات الهولندية في مجالات التحول الأخضر

وزير الصحة: القيادة السياسية حريصة على التنظيم الجيد لمؤتمر المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. نوع غريب من المسقعة.. تعرف عليه

ميزة جديدة تضاف لأول مرة.. موعد إصدار عملة الـ20 جنيه البلاستيكية

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الفولية في المنزل قبل المولد النبوي

فيديو

طرح برومو فيلم فضل ونعمة.. والعرض 5 أكتوبر

طريقة التقديم للحصول على الـ 100 جنيه زيادة التموين والأوراق المطلوبة "فيديوجراف"

وزير الدفاع يلتقي نظيره الهندي لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ