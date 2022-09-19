تدعم ملف الحقوق والحريات.. أحزاب ونواب يشيدون بقرارات لجنة العفو بإعادة دمج المفرج عنهم بالمجتمع.. ويؤكدون: توفر لهم حياة كريمة

برلماني: قرار لجنة العفو بإعادة دمج المفرج عنهم يدعم ملف الحقوق والحريات

رئيس الوفد: بيان العفو الرئاسى يؤمن عودة المفرج عنهم إلى المجتمع

مدحت بركات: بيان لجنة العفو الرئاسي فرصة لتأهيل المُفرج عنهم للانخراط بالمجتمع

برلماني: إعلان "العفو الرئاسي" دمج المُفرج عنهم بالمجتمع يدعم منهج الجمهورية الجديدة

حزب المؤتمر يشيد بإجراءات لجنة العفو الرئاسي لعودة بعض المفرج عنهم لأعمالهم

أشاد عدد من النواب والأحزاب بقرار لجنة العفو الرئاسي بشأن استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس.

وأكد النواب والأحزاب أن قرار لجنة العفو بإعادة دمج المفرج عنهم، يعزز من ملف الحقوق والحريات، ويوفر حياة كريمة لهؤلاء المحيوسين المفرج عنهم بعفو رئاسي، كما أشادوا بالجهود التي بذلتهال اللجنة على مدار الأيام الماضية، منذ تكليف الرئيس بإعادة تفعيل دورها.

وأشاد النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بإعلان لجنة العفو الرئاسي عملها على دمج المُفرج عنهم، وتلقي الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.

وأضاف "الخولي"ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار يجعل لجنة العفو لا تتوقف فقط على إعداد قوائم للإفراج عن المحبوسين أو المسجونين، وإنما يتضمن كذلك إعادة تأهيلهم و عودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وهذه فرصة جيدة تمنحها الدولة لهم.

وأشار رئيس الهيئة البرلماني لحزب مستقبل وطن إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي كبير، وخطوة جيدة من القيادة السياسية أن تمنح هذا الدور للجنة العفو الرئاسي، والتي تعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوسيع ملف الحقوق والحريات.

كما رحب الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد ببيان لجنة العفو الرئاسى بشأن عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقيها عددا من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.

وأكد يمامة ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إعادة دمج المفرج عنهم يؤكد على أن دور لجنة العفو الرئاسى ليس الإفراج فقط ولكنها تقوم أيضا بدمج هؤلاء المفرج عنهم فى المجتمع ، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد جدية الدولة فى التأكيد على فاعلية الحوار الوطنى.

وأوضح رئيس حزب الوفد ، أن بيان لجنة العفو الرئاسى يؤمن عودة المفرج عنهم إلى المجتمع وإستعادة إموالهم ورفع قيود السفر عنهم ، هذا بالإضافة إلى ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية طبقا لما نص عليه الدستور.

وأثني حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، على أداء لجنة العفو الرئاسي ، وقال إن لجنة العفو الرئاسي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، و تعمل وفقا لعدد من القواعد والإجراءات التى تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية.

وأشاد حزب المؤتمر فى بيان صحفى له بإعلان لجنة العفو الرئاسي بتنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأضاف أن لجنة العفو الرئاسي تواصل عملها لمن ينطبق عليهم الشروط الموضوعة مسبقا ، مؤكدا على أهمية الخطوات الجادة التى تتخذها الدوله تجاه الشباب والحرص على توفير حياة كريمة لهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع

كما أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر بـ بيان لجنة العفو الرئاسى بشأن تلقيها طلبات لدمج المُفرج عنهم بقرار النيابة أو رئيس الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة تبذل مجهودا كبيرا من أجل الوقوف على أرضية من التوافق والتشارك من جانب جميع القوى السياسية .

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التى تقف عائقا أمام المُفرج عنهم تتمثل في الحصول على الوظيفة أو الطلاب الجامعيين المفصولين من الجامعة، لذا كان من المحتم التعامل مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات سواء فيما يتعلق بالدراسة أو العمل أو غيرها، بهدف تسهيل عودتهم للحياة الطبيعية، و إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء الشباب في أن يعودوا إلى المجتمع من جديد.

وأكد “بركات” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا البيان يعكس استقرار الدولة المصرية وسعى قيادتها لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة ونجاح مقدمات الحوار الوطني، كما أنه فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع لإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع.

وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن مهام لجنة العفو الرئاسي لا تنحصر فقط فى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، بل أيضا تتطلع إلى حل مشاكلهم وانخراطهم فى المجتمع مرة أخرى وإيجاد فرص عمل لهم ، مع عودة الطلاب لدراستهم، يأتي هذا نتيجة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل مهمة عمل لجنة العفو الرئاسي وتعاون الأجهزة المعنية بهذا الملف.

كما أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ممثل دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بما أعلنته لجنة العفو الرئاسي بخصوص إجراءات دمج المُفرج عنهم، موضحا أن اللجنة حملت أخبار سارة للمجتمع بإعلانها أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم وتوفير فرص عمل، وأنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

ولفت السنباطي، إلى أن ما أعلنته لجنة العفو بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق توجيهات رئيس الجمهورية، يؤكد أننا نسير نحو الجمهورية الجديدة التي تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن المفرج عنهم، كما يؤكد أن الدولة تطبق استراتيجية حقوق الإنسان بالأفعال وليس الأقوال.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إلى أن ما أعلنته لجنة العفو بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد جدية رؤية الدولة لإعادة دمج المفرج عنهم، بما يحقق المصلحة العليا للمواطن والدولة.