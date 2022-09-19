رئيس الوزراء العراقي: الحوار الوطني قادر على إنتاج حلول تنهي الأزمة الراهنة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم “الإثنين”، أن الحوار الوطني قادر على إنتاج حلول تنهي الأزمة الراهنة.

وقال الكاظمي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) : "نغادر الآن إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق، عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجابًا على مصالح شعبنا بكل المستويات".

وأضاف الكاظمي أن تجربة حكومة بلاده أكّدت أن العراق باستطاعته أن يؤدي دورًا مهمًا في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات.

ودعا القوى الوطنية والسياسية إلى التحلّي بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية؛ للوصول إلى بر الأمان في هذه اللحظة التاريخية.