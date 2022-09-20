شرط موافقة وزارتي الري والصحة.. القانون يحظر استخدام مياه الصرف دون ترخيص

قانون الري والموارد المائية.. يعد قانون الري من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لدوره الكبير في تحقيق الأمن المائى ، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تمتد بطول نهر النيل.

ونص القانون السابق ذكره في ضوء ما جاءت به المادة 93 على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعي المعالجة.

كما لا يجوز ايضا بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

1 الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل.

2 الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.

3 مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.