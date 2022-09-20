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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شرط موافقة وزارتي الري والصحة.. القانون يحظر استخدام مياه الصرف دون ترخيص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قانون الري والموارد المائية.. يعد قانون الري من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لدوره الكبير في تحقيق الأمن المائى ، وصون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تمتد بطول نهر النيل.

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وزير الري يلتقى مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لبحث تعزيز التعاون

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وزير الري يلتقي منسق البنك الدولي للتشاور حول مؤتمر المناخ 

ونص القانون السابق ذكره في ضوء ما جاءت به المادة 93 على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعي المعالجة.

كما لا يجوز ايضا  بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

 

1 الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل. 

 

2 الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.

 

3 مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.

وزارة الصحة والسكان الصرف الصحى وزارة الصحة مجلس النواب الصرف الزراعى

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