مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

أصبحت الولادة القيصرية موضة العصر وأعرض الناس عن الولادة الطبيعية، وأصبح الأهل يتباهون بـ الولادة القيصرية، وبالاحتفال المصاحب لها في المستشفى، متغاضين عن مخاطرها وما لها من أثر سلبي على صحة المريضة وما قد تتركه الولادة القيصرية من تشوهات أو ما تحدثه من عاهات مستديمة.

كما أصبحت الولادة القيصرية تجارة العديد من الأطباء المفتقرين للضمير، ومن المفترض أن يخير الطبيب المريضة بين الولادة الطبيعية والقيصرية بعد أن يذكر لها مخاطر النوعين وفوائدهما وتبعاتهما عليها بحيادية ومصداقية ويتركها تقرر، إلا في الحالات الاستثنائية التي تستدعي إحدى النوعين بالتحديد.



الولادة القيصرية تجارة رائجة

وكشف المسح الصحي الصادر عن وزارة الصحة المصرية عام 2018، أن تكلفة العامة للولادات القيصرية وصلت إلى 14.5 مليار جنيه، في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت تكلفتها 3.7 مليار جنيه.

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