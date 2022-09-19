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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اضطرابات ومشاكل في الحمل.. طبيب نساء يحذر من الغسول المهبلى

الغسول المهبلى
الغسول المهبلى

تلجأ أغلب النساء إلى استخدام الغسول المهبلى ولا تعلم مدى خطورته الصحية والأمراض التي يسببها على المدى البعيد.


 

وفى هذا السياق قال الدكتور هشام حجاج استشارى أمراض النساء والتوليد، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن استخدام الغسول المهبلي يعد واحد من أهم الأسباب وراء الاضطرابات التي تحدث لبيئة المهبل، فأن الإفراط في استخدام الغسول المهبلي يؤدي إلى التخلص من البكتريا التي تسمى العصيات اللبنية (Lactobacilli) النافعة للمهبل التي تُساعد في محاربة العدوى التي قد تصيب المهبل.


 

وأكد استشارى النساء، أن الغسول المهبلى يسبب الكثير من المشكلات بالنسبة للحمل، فالنساء اللواتي يستخدمنه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، يجدن صعوبة في الحمل مقارنة بالنساء اللاتي لا يستخدمنه.

 

كما يزيد غسول المهبل  من مخاطر الحمل خارج الرحم والذي يزرع الجنين فيه خارج الرحم.

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اضطرابات ومشاكل في الحمل.. طبيب نساء يحذر من الغسول المهبلى

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