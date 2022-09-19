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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل قواعد العشق الـ40: الجمهور قفز على خشبة المسرح ليتحدث معي

الفنان عزت زين
الفنان عزت زين

أعرب الفنان عزت زين ، بطل مسرحية قواعد العشق الـ٤٠ ، عن سعادته الكبيرة لنجاح العرض المسرحي من حيث الجماهيرية والشهرة، مضيفا "كنت منبهر جدا من تفاعل الجمهور وتأثيره بهذا الحد".

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC ، اليوم الإثنين، أنه يجسد شخصية جلال الدين الرومي، موضحا أن جلال الدين كان مميز بغطاء الرأس الكبير.

واسترسل أن التبديل بين الملابس استغرق وقت طويل، بالاضافة لتجربة التعامل مع تكنولوجيا الهيلوجرام، مضيفا أن تمثيل دور تاريخي يتطلب الرجوع للسيرة الذاتية والتعرف على أشعاره وكتابته وفلسفته، وعلاقته بشيخه شمس الدين التبريزي، مضيفاً أن المسرحية كانت تعرض الجانب الفلسفي في حياة جلال الدين الرومي ورؤيته للعالم، موضحا أن أصعب شيء في المسرحية كان المكياج واستغرق ساعتين وحده.

 

 امتدادا لحالة

وأوضح عز الدين أنه شعر بأنه يقدم شخصية تمثل امتدادا لحالة هو يعيشها في الواقع ، وردود الفعل على تأديتي للدور كان إيجابيا، مضيفا: "فوجئت بالصدى الذي عمله الدور، لدرجة أن الجمهور كان يقفز على خشبة المسرح ليتحدث معي على الدور".

 

الفنان عزت زين العرض المسرحي تكنولوجيا مصر انجي انور

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