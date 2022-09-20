بعد أنباء إلغاء حفله بالإسكندرية.. ملابس أثارت الجدل لـ محمد رمضان

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، ضد الفنان محمد رمضان، رافعين شعار وجودك غير مرغوب فيه ومرفوض، وذلك بعد الإعلان عن تنظيم حفل فنى غنائي فى الإسكندرية، فى 7 أكتوبر المقبل، بينما تواترت أنباء عن إلغاء الحفل بدعوى نجاح الحملة وتأثيرها على الفنان والمنظمين وعدم وصول نسبة بيع التذاكر إلى 29%.

حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان بالاسكندرية

في حين أن الفنان محمد رمضان لم يخرج بأي تصريح علي صفحته للرد علي شائعات إلغاء الحفل

وينتظر الكثير تأكيد الخبر حيث أنه سيكون صادما للبعض غير أن محمد رمضان واجه الكثير من الانتقادات الفترة الأخيرة وذلك بسبب ملابسه المثيرة للجدل وأبرزها ملابس شفافة وقميص مقطع وغيرها من الملابس التي تثير الجدل على السوشيال ميديا.

إليكم ملابس محمد رمضان المثيرة للجدل