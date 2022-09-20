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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أفقدوها بصرها.. 15 طبيبا تعدوا على طفلة والمحكمة تقول كلمتها

صدى البلد

تصدر محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم ، حكمها في قضية أطباء قنا بتهمة الإهمال وفقدان بصر طفلة.

وقالت أنغام جابر والدة الطفلة، إلي أنها اكتشفت فقدان بصر طفلتها بعد 40 يوما من وجودها في المستشفي وذهبت إلي طبيب خاص بأخبرها بأن ابنتها تعاني من انفصال في شبكة القرنية، ثم ذهبت بها إلي أطباء في القاهرة لتوقيع الكشف الطبي عليها واستقر الأمر عند استحالة عودة البصر مرة أخري.
 

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وقالت أنغام، إنها تقدمت ببلاغ للنيابة بقنا ضد الأطباء تتهم بالتقصير والتسبب في فقدان نظر الطفلة تسبيح نجلتها، وحكم عليهم بالسجن وغرامة ثم استأنف الأطباء علي القرار، متابعة أنها تنتظر الحكم.

وكان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، كلف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بحضور جلسة الاستئناف في قضية أطباء أطفال مستشفى قنا العام والتي نظرتها محكمة جنح مستأنف قنا اليوم الثلاثاء.

وأكد حسين خيري على دعم نقابة الأطباء الكامل للأطباء في هذه القضي والتي تابعتها النقابة العامة للأطباء وحضرت متضامنة ومتداخلة مع الأطباء أثناء نظر القضية أمام القضاء، كما أكد نقيب الأطباء على احترامه الكامل وثقته ومجلس نقابة الأطباء في عدالة ونزاهة القضاء المصري الذي ينظر في قضايا الضرر الطبي بالقوانين الحالية المعمول بها، مشيراً إلى مطلب نقابة الأطباء الدائم بتشريع قانون المسؤولية الطبية الذي يتيح للقضاء والنيابة ادوات أكثر دقة من الناحية الفنية في قضايا المهن الطبية المختلفة.

وكان 13 طبيبًا من مستشفى قنا العام، المتهمين بإصابة الطفلة تسبيح بالعمى التام نتيجة إهمالهم الطبى ، استأنفوا على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح قنا، بحبس خمسة عشر طبيبًا بمستشفى قنا العام، عامين مع الشغل وكفالة 50 جنية والزام كل منهم بدفع مائة الف جنية على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 50 جنية اتعاب محاماة.

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