ثاني جلسات محاكمة مستريح السيارات بقنا .. اليوم

تواصل محكمة قنا الاقتصادية ثاني جلساتها لمحاكمة مستريح السيارات وأشقائه، بتهمة النصب على المواطنين، في مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط مستريح أثناء اختبائه بمحافظة الجيزة معروف باسم مستريح السيارات و شهرته “الحصاوي” وعثر بحوزته على 16 سبيكة ذهبية ومبلغ مالي.

المستريح حصل علي الملايين و١٦ سبيكة ذهبية من الاهالي

وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته 16 سبيكة ذهبية تزن 10،500 كيلوجرام و مبلغ مالي كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مكان تردد عدد من المواطنين على معرض سيارات ملك أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة إدفو بأسوان للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات و حصولهم على فوائد أكثر من ٢٥ % شهريا ولكنه لم يتمكن من سداد الاقساط فى الموعد المتفق عليه فبدا الضحايا فى التردد على المكان ومطالبته بحقوقهم.

و عقب ذلك تطورت الأحداث حيث أضرم عدد من الأشخاص النيران بمنزل كل من والد مستريح السيارات، ونجل خالته، و إتلاف سيارة ملاكي غير مرخصة و سيارتين ربع نقل.