محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في الانضمام لجماعة ارهابية .. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،اليوم محاكمة عائشة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد الجماعة الإرهابية، و30 آخرين، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، باستكمال سماع مرافعة الدفاع.

التحقيقات :المتهمون كونوا جماعة ارهابية وتلقوا تمويل بغرض ارهابي

كانت النيابة برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، قد وجهت للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

كما وجهت لهم تهم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية، مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.