سكرتير مجلس الوزراء الكويتي يكشف لـ"صدى البلد" دور مصر في قضية المناخ

الدكتور بركات عوض الهديبان:

العديد من الإنجازات العظيمة تم إتمامها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

البلاد العربية تفتخر بـ "الجمهورية الجديدة " التي أسسها الرئيس السيسي

أزمات المناخ تؤثر على العالم كله ليس الوطن العربي فقط

الإعلام والتعليم لهم دور كبير في حل قضية التغيرات المناخية

الاستهلاك غير الرشيد يضر بالأفراد والمجتمعات ولا يحقق أهداف التنمية المستدامة



باتت قضية التغيرات المناخية تشغل بال العالم أجمع لخطورتها وانعكاساتها السلبية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر على الحاضر والمستقبل، وتتعامل مصر بشكل خاص مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير ، وتدرس تطورتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم.

وعلى الرغم من أن مصر من أقل الدول التي تسببت في تلوث المناخ والانبعاثات الكربونية، إلا أنها من أكثر الدول التي تأثرت بشكل كبير وتريد أن تساهم بشكل فعال ورئيسي في حل مثل هذه القضية العالمية.

ومن أجل ذلك تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية Cop27 في مدينة شرم الشيخ أو ما يطلق عليها مدينة السلام في شهر نوفمبر المقبل، وفي ظل هذه التحضيرات والاستعدادات الضخمة لمؤتمر المناخ العالمي الذي سيحضره قادة العالم من الدول المتقدمة، انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأول تحت شعار "الأخضر حياة"، تحت إدارة رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وناقش المؤتمر العديد من المحاور الرئيسية وهي "أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية علي التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية"، و "التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ"، و"دور الإعلام والمؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية"، في حضور العديد الوزراء المصريين والخبراء في ملف المناخ بالإضافة إلى بعض الشركاء الدوليين والعرب المعنيين.

وفي صدد هذا التعاون العربي الإقليمي تأتي دولة الكويت الشقيقة على رأس هذه الدول التي تعطي اهتماما واضحا بشأن قضية المناخ والاستدامة، التي أصرت على إرسال ممثلا عن الدولة في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة المنعقد في القاهرة ، وأثناء المؤتمر كشف سكرتير مجلس الوزراء الكويتي ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية في الكويت الدكتور "بركات عوض الهديبان" عن تصريحات خاصة لنا بشأن قضية المناخ العالمية وكيفية تعامل الوطن العربي معها ونظرته لها وإلى أي مدى وصل التنسيق بين جمهورية مصر الحبيبة ودولة الكويت الشقيقة.

حيث قال سكرتير مجلس الوزراء الكويتي الدكتور بركات عوض الهويدان لـ “صدى البلد” إنه دعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى عقد المؤتمر العربي الثاني للمناخ والتنمية المستدامة في دولة الكويت، وتستضيفه الجامعة الدولية في الكويت، وتم التنسيق بينهما ويتبقى فقط تحديد موعد المؤتمر الذي سيتم البحث فيه عن كل مشكلة سواء كانت كبيرة أو صغيرة تخص المناخ على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء الكويتي ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية في الكويت دكتور بركات عوض الهويدان بإنجازات "جمهورية مصر العربية الجديدة" في شتى المجالات المختلفة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر أن هذه الإنجازات تعود بالنفع على العالم العربي ككل، وتوجه بالشكر إلى مصر لاستضافتها المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة الذي يرأسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومن ثم استضافتها لمؤتمر المناخ العالمي Cop27 في شهر نوفمبر المقبل.

وذكر الهديبان أن قضية المناخ تؤثر على العالم بأجمعه ولا تقتصر على الوطن العربي فقط، لذلك يجب أن تتحد الدول وتتضافر الجهود جميعا للسيطرة على التداعيات المترتبة على تغير المناخ المرتبطة بتغير درجات الحرارة والفيضانات والجفاف والتصحر ومن ثم الانعكاسات الاقتصادية الضارة على الفرد والمجتمع.

التغيرات المناخية

وشدد الهديبان على أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لـ التوعية بمثل هذه الخطورة الناتجة عن التغيرات المناخية المتقلبة والسريعة، كما أعطى حرصا كبيرا على أهمية "العنصر التربوي" في المدارس والجامعات وأن تكون هناك بيئة صالحة توضح للطالب دوره في الحفاظ على البيئة وتوعيته بالخطر القادم حتما إذا لم يتدارك أهمية هذه القضية، وأيضا من خلال تدريب الكوادر التعليمية وتثقيفهم.

واختتم الدكتور الهويدان حواره بالتأكيد على ضرورة أن يستبدل المواطن العربي البضائع التقليدية بأخرى مستدامة، وأن يكون الاقتصاد على عناصر مهمة لاستهلاك السلع النظيفة والابتعاد بكل الأشكال عن الاستهلاك غير الرشيد.