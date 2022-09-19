حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة الدراجات النارية من المواطنين بأسلوب المغافلة عقب قيامه بإستدراجهم بدعوى شراء الدراجات ملكهم

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية من المواطنين بأسلوب المغافلة عقب قيامه بإستدراجهم بدعوى شراء الدراجات ملكهم تم إستهدافه وضبطه.

وإعترف بنشاطه الإجرامى وقرر بإرتكاب عدد من الوقائع بذات الأسلوب ، وتصرفه فى بيع الدراجة النارية المستولى عليها لدى ثلاثة من عملائه "سيئى النية" حيث تم إستهدافهم وضبطهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدوها ، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية والمتهم وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.