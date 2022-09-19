iphone 14 منزلش مصر.. شعبة المحمول: مفيش تليفون بـ60 ألف جنيه

مصر سوق واعد للاستثمار..

أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، أن مصر دولة مستقرة سياسيا ولديها موقع استراتيجي وعمالة جيدة بما يشجع الاستثمار في صناعة المحمول على أرض مصر .

وقال وليد رمضان في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، :" لدينا 5 شركات تستثمر في مصر بمجال صناعة المحمول والإلكترونيات".

وتابع :" مصر من الأسواق الواعدة للاستثمار في الهاتف المحمول ".

ولفت وليد رمضان :" مصر تعتبر بوابة لأفريقيا وأوروبا وآسيا، ومصر قادرة على أن تكون مركزا لتصنيع وتصدير الهواتف المحمولة".

سعر هاتف APPLE 14

واكمل وليد رمضان :" هاتف شركة آبل APPLE 14 لم ينزل مصر حتى الأن وبالتالي لا يوجد سعر رسمي لهذا الهاتف حتى الان، وما يتردد من ارقام لا تعتبر ارقاما حقيقية ومفيش تليفون بـ 60 ألف جنيه ".