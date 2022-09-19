عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر سوق واعد للاستثمار..

iphone 14 منزلش مصر.. شعبة المحمول: مفيش تليفون بـ60 ألف جنيه

هواتف آبل
هواتف آبل

أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرف التجارية، أن مصر دولة مستقرة سياسيا ولديها موقع استراتيجي وعمالة جيدة  بما يشجع الاستثمار في صناعة المحمول على أرض مصر .

 

txt

شعبة الاتصالات تزف بشري عن توافر قطع غيار المحمول في الأسواق

txt

غالي وعيوبه كتير.. ظهور مشكلة جديدة في هواتف آبل iPhone 14 Pro

وقال وليد رمضان في حواره ببرنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، :"  لدينا 5 شركات تستثمر في مصر بمجال صناعة المحمول والإلكترونيات".

 وتابع :"  مصر من الأسواق الواعدة للاستثمار في الهاتف المحمول ".

ولفت وليد رمضان :"  مصر تعتبر بوابة لأفريقيا  وأوروبا وآسيا، ومصر قادرة على أن تكون مركزا لتصنيع وتصدير الهواتف  المحمولة".

سعر هاتف APPLE 14 

 واكمل وليد رمضان :"  هاتف شركة آبل APPLE 14 لم ينزل مصر حتى الأن وبالتالي لا يوجد سعر رسمي لهذا الهاتف حتى  الان، وما يتردد من ارقام لا تعتبر ارقاما حقيقية ومفيش  تليفون بـ 60 ألف جنيه ".

المحمول الغرف التجارية iPhone 14 مصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

بالمجان.. نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى الزمالك

بصورة| أول تصرّف من كهربا في الأهلي بعد اتفاق حل أزمة الزمالك

ترشيحاتنا

هددوني بخطف ابني مقابل 50 ألف دولار.. وفاء عامر تكشف التفاصيل

رجل أعمال عربي الجنسية.. 35 ألف دولار وراء جريمة حدائق أكتوبر| صور

شيخ الأزهر ينعى زميله الدكتور أحمد البساطي أستاذ العقيدة والفلسفة

أخبار النادي الأهلي.. صفقة جديدة في مران الفريق وانتهاء أزمة كهربا

مدرب الاتحاد المنستيري يكشف عن نقطة ضعف الأهلي قبل المواجهة المرتقبة

تعليق قوي من الاتحاد المنستيري على مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن والجوع.. شيعوا جثمان إليزابيث وتوافدوا بالآلاف لأكل البرجر|صور

رضوى الشربيني تثير الجدل من الجيم بفيديو جديد

ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الصورة| شاهد

حقن منع الحمل للرجال قريبا فى الأسواق | تفاصيل

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ