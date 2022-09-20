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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الناس وليهم.. رشا الجمال عن برنامج حكاوي القهاوي: إنتاج كبير

رشا الجمال
رشا الجمال

كشفت رشا الجمال مقدمة برنامج حكاوي القهاوي، تفاصيل وكواليس  تقديم البرنامج بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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وقالت رشا الجمال  في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  والدتي كانت تحاول أن أشتغل مذيعة منذ الصغر ولما كان عندي 19 سنة عملت حلقة لكن شكلي كان بشع ومش لايقة على التليفزيون ".

 

 وتابعت رشا الجمال:"  ثم بعد ذلك بفترة قررت دخول مجال التقديم التليفزيوني، وبدات الرحلة"، مضيفة:" رتم برنامج حكاوي القهاوي حاليا  أسرع بشكل كبير من البرنامج الأصلي الذي كانت تقدمه امي ".

 

 واكملت رشا الجمال:" حجم الإنتاج لـ برنامجي  الان كبير، ونحاول أن نكون شبه برنامج حكاوي القهاوي الأصلي ".

 

 وتابعت رشا الجمال:" استفدت من حلقات والدتي في برنامج حكاوي  القهاوي الأصلي ".

 

 واكملت رشا الجمال:"  البرنامج من الناس للناس ونرصد حكاوي الناس بشكل كامل في كافة ربوع الدولة".

رشا الجمال حكاوي القهاوي اسعاد يونس صاحبة السعادة اخبار التوك شو

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