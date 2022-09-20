من الناس وليهم.. رشا الجمال عن برنامج حكاوي القهاوي: إنتاج كبير

كشفت رشا الجمال مقدمة برنامج حكاوي القهاوي، تفاصيل وكواليس تقديم البرنامج بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت رشا الجمال في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" والدتي كانت تحاول أن أشتغل مذيعة منذ الصغر ولما كان عندي 19 سنة عملت حلقة لكن شكلي كان بشع ومش لايقة على التليفزيون ".

وتابعت رشا الجمال:" ثم بعد ذلك بفترة قررت دخول مجال التقديم التليفزيوني، وبدات الرحلة"، مضيفة:" رتم برنامج حكاوي القهاوي حاليا أسرع بشكل كبير من البرنامج الأصلي الذي كانت تقدمه امي ".

واكملت رشا الجمال:" حجم الإنتاج لـ برنامجي الان كبير، ونحاول أن نكون شبه برنامج حكاوي القهاوي الأصلي ".

وتابعت رشا الجمال:" استفدت من حلقات والدتي في برنامج حكاوي القهاوي الأصلي ".

واكملت رشا الجمال:" البرنامج من الناس للناس ونرصد حكاوي الناس بشكل كامل في كافة ربوع الدولة".