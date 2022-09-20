عدلي: أهمية التعاون مع شركة ميرسك العالمية تكمن في التوجه للطاقة الخضراء

قال الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدي المصري للتنمية المستدامة أن أهمية التعاون مع شركة ميرسك العالمية تكمن في التوجه للطاقة الخضراء واستخدامها للسفن في مصر.

وأضاف "عدلي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن موقع مصر الجغرافي متميز جدا وقناة السويس مجري ملاحي حيوي وهام جدا لهم قوة كبير في مكسب كبير لهذه الشركة، ومن ثم فإن هناك مكسب سوف يعود للطرفين.

وتابع رئيس المنتدي المصري للتنمية المستدامة أن قناة السويس سوف تنتفع من هذه الشراكة عندما تقدم خدمات للسفن، مشيرا إلى أن منطقة قناة السويس سوف تكون منطقة هامة ولوجستية في هذا المجال الهام.