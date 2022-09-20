نشأت الديهي يكشف عن مشروع يحول قناة السويس لهونج كونج الشرق.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النقل البحري والموانئ وتموين السفن، من الممكن أن يعود على خزينة الدولة بعشرات المليارات مثلما يحدث في بعض الدول، معقبًا: "احنا نقصنا ايه، أنا معرفش،"



ولفت "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن ان هناك ما يقرب من 25 الف سفينة تمر من قناة السويس في العالم الواحد فقط، ولا يجب الاكتفاء بقطع تذكرة المرور لهذه السفن ، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات الخاصة بهذه السفن مثل خدمات التموين، بما يعظم من دخل مصر من قناة السويس

وأشار إلى أن تقدم الخدمات الخاصة للسفن التي تمر من قناة السويس، يحول المنطقة لهونج كونج الشرق، وسيزيد العائدات بما لا يقل عن 30 مليار دولار، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف تموين السفن

وتابع ان هناك بنك أوروبي بدأ ينشأ وحدة خاصة بالوقود الأخضر، وتحدث بأن مصر أكبر دولة مستفيدة من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مصر تريد أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة.

ولفت إلى ان مصر لديها وفرة في إنتاج الكهرباء يقدر بـ14 جيجا، وتعمل على الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مركز حقيقي للطاقة في الوقت الراهن.