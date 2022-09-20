حاتم العشري: اهتمام القيادة السياسية بمعرض تراثنا كل عام رسالة إيجابية.. فيديو

قال حاتم العشري، المشرف على معرض تراثنا بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع الحرف اليدوية مهم بالنسبة للدولة.



وأضاف حاتم العشري، المشرف على معرض تراثنا بجهاظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "اهتمام القيادة السياسية بمعرض تراثنا كل عام رسالة إيجابية لقطاع الحرف اليدوية في مصر".



وأشار: "قطاع الحرف اليدوية في مصر يعمل فيه عدد كبير يصل إلى ما يقرب من 2 مليون مواطن"، مضيفا: "قطاع مهم للدولة المصرية".



وأكد حاتم العشري، المشرف على معرض تراثنا بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة،: "هناك اهتمام كبير من الدولة بقطاع الحرف اليدوية، ويعد معرض تراثنا أكبر معرض وملتقى للحرف اليدوية في مصر".



