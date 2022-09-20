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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات 15 مليار دولار.. أسامة ربيع: مشروع العين السخنة جاهز لإنتاج الوقود النظيف للسفن

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع العين السخنة جاهز باستثمارات قدرها 15 مليار دولار لإنشاء المحطة من أجل إنتاج الوقود النظيف والطاقة المتجددة وتمويل السفن بالوقود النظيف، علاوة على وجود مشروع آخر وهو امتداد رصيف الحاويات في شرق بورسعيد بطول 950 مترا.

وقال الفريق ربيع، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، إنه جرى ضخ استثمارات في هذا الرصيف بنحو نصف مليار دولار، لكي يصبح مركزا لوجستيا رئيسا في شرق وجنوب المتوسط لتداول الحاويات، وهو ما سيوفر فرص عمل مباشر وغير مباشرة بواقع 1000 فرصة عمل، ليكون مجموع فرص العمل في محطة الحاويات 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن شركة ميرسك من الشركات المتعاونة مع قناة السويس وتضخ استثمارات وتساعد في عملية تشغيل العمالة، علاوة على التدريب، حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرًا بالتدريب في اجتماع أمس.

وأكد أن الرئيس "أمر بألا يتم التنفيذ في العين السخنة فقط، ولكن يجب عمل شبكة وطنية لتوزيع الوقود الأخضر، مثل: جرجوب وبرنيس والإسكندرية، وقال الرئيس سنساعدكم وندعمكم، وميرسك ستدرس الأمر على أن يتم التنفيذ".


وأكمل رئيس هيئة قناة السويس أن "مسؤولو الشركة قالوا إن لديهم برامج جاهزة ومدربين، للتدريب في مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط"، معلنا (الفريق ربيع)، أنه سيلتقي غدا الأربعاء، بمدير المركز التدريبي الخاص بهم لتدريب المدراء لدينا، بالإضافة إلى الإدارات والمرشدين، وعقب ذلك سنتوسع ونأتي بأفراد من الخارج للتدريب عندنا ونمنحهم الشهادات".

وحول التعاون مع شركة "ميرسك" و إنشاء مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن بـ15 مليار دولار، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن :"الشركة جاهزة، وتتحدث عن تسليم المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024 أو مطلع 2025".

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باستثمارات 15 مليار دولار.. أسامة ربيع: مشروع العين السخنة جاهز لإنتاج الوقود النظيف للسفن

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