عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير صومالي يطلب الاستفادة من الخبرات المصرية في التعامل مع قضايا الإعلام

وزير الإعلام والثقافة
وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع بمزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في التعامل مع قضايا الإعلام والإرهاب، كما طالب بزيارة مصر في وقت لاحق لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في المجال الإعلامي.

جاء ذلك خلال لقائه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلياس شيخ عمر سفير الصومال في القاهرة.

ونقل جامع تحيات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحيا الدور الذي تقوم به مصر تجاه الصومال.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، على ضرورة التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والتدريب والإنتاج الدرامي والزيارات المشتركة، مضيفًا أن المجلس يتبني برنامج لتدريب الأفارقة، متابعا " ويسعدنا أن يزيد عدد الإعلاميين الصوماليين الذين يتلقون التدريب"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستكون بداية لعلاقات إعلامية وثيقة مع الصومال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

عينه على دور الرقاصة.. أحمد فلوكس يهاجم محمد رمضان بعد السخرية من والده

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

حكم قضاء الرجل شهوته أثناء العلاقة الحميمية وترك الزوجة.. مبروك عطية يوضح

35 ألف دولار وراء الجريمة.. مقتل رجل أعمال عربي صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بحدائق أكتوبر| صور

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

استحمام المرأة في غير بيت زوجها يحرمها ستر الله.. الإفتاء: الحديث صحيح

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم 20-9-2022

حكم إخفاء ارتكاب الفاحشة عند الزواج.. وهل يجوز ترقيع غشاء البكارة

الطاقم غير مكتمل.. شهود العبارة: لا توجد رخصة لمزاولة العمل

غدا.. طرح فيلم أشباح أوروبا للنجمة هيفاء وهبي في السينمات

لنظار مدارس التعليم الأساسى.. صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام

مفاجأة صادمة بشأن حقيقة تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علقة موت.. قرود شرسة تهاجم شابا هنديا وتبرحه ضربا.. شاهد

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

بعد تصريحاتها حول طبيبها النفسي.. 10 صور أثارت الجدل لـ وفاء عامر

فيديو

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المواصلات مجانا.. قرارات هامة من وزارة النقل تزامنا مع بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ