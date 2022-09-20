وزير صومالي يطلب الاستفادة من الخبرات المصرية في التعامل مع قضايا الإعلام

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع بمزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في التعامل مع قضايا الإعلام والإرهاب، كما طالب بزيارة مصر في وقت لاحق لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون في المجال الإعلامي.



جاء ذلك خلال لقائه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإلياس شيخ عمر سفير الصومال في القاهرة.



ونقل جامع تحيات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحيا الدور الذي تقوم به مصر تجاه الصومال.



من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، على ضرورة التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والتدريب والإنتاج الدرامي والزيارات المشتركة، مضيفًا أن المجلس يتبني برنامج لتدريب الأفارقة، متابعا " ويسعدنا أن يزيد عدد الإعلاميين الصوماليين الذين يتلقون التدريب"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستكون بداية لعلاقات إعلامية وثيقة مع الصومال.