قنصل مصر العام بشيكاجو يشارك في اليوم المصري للكنيسة القبطية بالمدينة

شارك السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي مع جاري جراسو عمدة مقاطعة بيريدج بشمال شيكاجو في لقاء مع مسئولي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، في ولاية إلينوي احتفالا باليوم المصري.



وقال السفير أبو العينين ، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، الاثنين ، إن اللقاء شهد مشاركة كبيرة من أعضاء الجاليات المصرية والعربية والشخصيات الأمريكية.



وأضاف أن اليوم المصري تضمن فعاليات ثقافية ورياضية وفنية في ظل أجواء أسرية بحضور كهنة وآباء الكنيسة القبطية وممثلي الجاليات وإمام مركز مكة من الأزهر الشريف وأجهزة الحكم المحلي والمؤسسات الأمنية في مقر كنيسة سان مارك بالمقاطعة.