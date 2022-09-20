القاهرة تعلن التوسع في إنشاء أسواق الجملة مثل العبور لضبط الأسعار

كشف محافظ القاهرة عن توجه الدولة بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية فى إطار حرصها على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أحدثت توازن للأسعار بالأسواق .

ونوه محافظ القاهرة في تصريحات صحفية إلى أن المحافظة ستتوسع خلال الفترة القادمة في إقامة تلك المعارض بالتعاون مع المجتمع المدني، كما سيتم التوسع في إنشاء أسواق جملة على غرار سوق العبور لإحداث توازن بالأسعار .

ونوه إلى ان الأسواق والمعارض تساهم في توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية المشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى للمرور علي الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع الغذائية و صلاحيتها وعدم المغالاة في الأسعار .