أورام في وشه وجسده من 33 سنة.. ياسر يستغيث: ساعدوني أتعالج بره

أكثر من 33 سنة من المعاناة مع الأورام، خاضها «ياسر محمد» البالغ من العمر 44 عامًا من محافظة القليوبية، متنقلًا بين الأطباء ولم يستطع أي منهم مساعدته أو تخليصه من ألمه.

“الدكاترة خايفة تكمل معايا”

جملة مؤلمة عبر بها ياسر عن معاناته لموقع صدى البلد، فكل طبيب يرفض متابعة حالته بحجة أن هناك "خطر كبير على حياته"، ولا يدري أحد كم تعذب طوال تلك السنوات مع أورام شوهت وجهه ويديه بل وكامل جسده.

أجرى ياسر 4 في إحدى مستشفيات المعادي لإزالة الأورام من جسده، لكنها عادت للظهور مرة أخرى، وأوضح قائلًا: "الأطباء خافوا يكملوا، قالولي فيه خطر عليك".

“مش شايف حاجة بعيني”

غطت الأورام عين ياسر اليمنى مما أغلقها بالكامل، وانتقلت إلى عينه اليسرى فأغلقتها بشكل كبير، مما سبب له معاناة في عيش حياته الطبيعية وأصبح في حاجة لمساعدة من أشقائه حتى في تناول طعامه.

ناشد ياسر الرئيس «عبدالفتاح السيسي» والمسئولين أن ينظروا إلى حالته، أو أن يتنبى فاعل خير علاجه في الخارج بعدما يأس من إيجاد العلاج المناسب في مصر.

يقول لموقع صدى البلد: "انا مش عايز فلوس.. عايز اتعالج بس، حد يتبنى علاجي، ويساعدني اكمل". في حال كنت ترغب بمساعدة ياسر تواصل معه على هذا الرقم 01119670763.