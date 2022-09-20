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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تستقبل 6 ملايين و413 ألف لاجىء من أوكرانيا

صدى البلد

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء أن بولندا استقبلت 6 ملايين و413 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.


وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الاثنين نحو 23 ألفا و300 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 25 ألفا و300 شخص للعودة لبلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 64ر4 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.


وكانت بولندا قد مررت - في شهر مارس الماضي - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
 

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