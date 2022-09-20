استيتية: المصري من أمهر العمال وحقوقهم مصانة وإلغاء نظام الكفيل

شحاتة يلتقي نظيره الأردني على هامش"العمل العربي":

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاته مع نظيره الأردني نايف زكريا استيتية ، والوفد المرافق له ، لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى إطار منظومة الربط الإلكتروني بينهما لخدمة العمالة المصرية الوافدة إلى الأردن وتسهيل قيامها بأعمالها داخل سوق العمل الأردني فى مختلف القطاعات ، وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال التدريب المهنى،والعمل المستمر على تفعيل تلك المنظومة الإلكترونية ،كما جرى مناقشة عدد من الملفات المشتركة .

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية ويختتم أعماله 25 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية .

في مستهل اللقاء رحب شحاتة بنظيره الأردني ، مؤكداً العلاقات الوطيدة بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية فى كل المجالات ،مؤكدا على إستعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الخدمات والتجارب التى تساهم فى تسهيل تنقل العمالة المصرية المدربة للعمل بالمملكة ، وكذلك لتطوير منظومة التدريب المهنى والفنى داخلها وفق أحدث الأساليب العالمية وبما يتفق مع معايير العمل الدولية .

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تمتلك خبرة طويلة وفريدة فى مجال التدريب المهنى على مختلف المهن ، خاصة على المهن المستقبلية ،حيث تستمر الوزارة في تنفيذ خططها نحو التوسع في عملية التدريب المهني وفق متطلبات سوق العمل،مستخدمة أحدث النظم ، مع تطوير كل البرامج التدريبية لتتواءم مع متغيرات سوق العمل المحلي والعربي والدولي ،مشيرا إلى أن ذلك يتماشى أيضا مع التحول الرقمى وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه قدم وزير العمل الأردني ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على تنظيم الدولة المصرية المميز للدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى ، مؤكدا أن الأردن هي أيضا تتبع سياسات من شأنها النهوض بسوق العمل ،وأنها أقرت قوانين للعمل، وفرت الحماية للعمال داخل المملكة من كافة الدول، ومنها التأمين الاجتماعى والصحى ، واعتماد الحد الأدنى للأجور ،وإلغاء نظام الحجز على العمال ونظام الكفيل ، وأصدرت تصاريح حرة للعمل ، بحيث يتم تنظيم عمل العمالة الوافدة فى مختلف قطاعات العمل .

وأضاف وزير العمل الأردني أن المملكة بدأت التركيز على التدريب المهنى ، فقامت بالإطلاع على تجارب مصر والمغرب بما يخص الادماج المهنيي، وربط مخرجات التعليم الفنى مع احتياجات سوق العمل الأردني ، كما قامت بتغيير مسمى مراكز التدريب المهنى الى مسمى أكاديمية المهارات ، والذى يتماشى مع اهتمام المملكة المتزايد بمهارة العامل أكثر من الإهتمام بالجانب النظرى او الاكاديمي ، فضلاً عن الاهتمام بتغيير فكر المواطنين حول العمل المهني من خلال الحوار ،وتمكين المرأة وإدماجها فى سوق العمل ودعم الشباب .

وأشاد وزير العمل الأردني مهارات العمالة المصرية العاملة فى المملكة فى مختلف قطاعات العمل ، وقال إنه هو شى تقليدي تتميز به تلك العمالة عن غيرها من أنواع العمالة الوافدة للمملكة ، وهو دليل على الاهتمام باصقال المهارات وتنميتها داخل الدولة المصرية قبل السفر ، وبالتالى تحرص المملكة على حماية مستحقات العمالة المصرية وتوفر لها كل الحقوق والمزايا التى تستحقها فى اسرع وقت ممكن .

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