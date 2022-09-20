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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مكياج .. ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم

ميس حمدان
ميس حمدان

شاركت الفنانة ميس حمدان عدة صور جديدة لها، عبر قصتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ميس حمدان ، مرتدية ملابس رياضية، من الجيم مستعرضة رشاقتها البدنية، مما نال إعجاب متابعيها.
 

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وحرصت حمدان على ارتداء توب لأسفل الصدر ببطن مكشوفة قط ضيق ذات اللون الأسود وبنطلون ليجا وأكملت إطلالتها برفعها شعرها لممارسة الألعاب الرياضية.

ولفتت حمدان ، أنظار متابعيها أنها تظهر بدون مكياج تمام، ولكنها محتفظة بجمالها الطبيعي.

واكتفت ميس حمدان بإرتداء سلسلة بها دلاية ذات الفص الأبيض الصغير.

وكان آخر أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان
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