بفستان قصير .. قمر اللبنانية تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها أحدث إطلالتها لتكون دائمة التواصل معهم وذلك بنشر بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت اللبنانية قمر بإطلالة مثيرة بفستان قصير وشفاف لون الجسم ، مستعرضة رشاقتها ووزنها المثالي دون تكلف .



واختارت قمر لم خصلات شعرها للوراء بشكل عفوي لتبدو أكثر جمالا ولم تتكلف بوضع المكياج لتكتفي بالون الوردي في الشفاه.

والتقطت الصور علي أبواب سيارتها بحركات أثارت ضجة علي السوشيال ميديا وقال أحد المتابعين المايوة ارحم .



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.



وشاركت اللبنانية قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.



"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.