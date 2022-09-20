عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير .. قمر اللبنانية تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

قمر اللبنانية
قمر اللبنانية

شاركت الفنانة اللبنانية قمر متابعيها أحدث إطلالتها لتكون دائمة التواصل معهم وذلك بنشر بعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور  "إنستجرام".

 

وظهرت اللبنانية قمر بإطلالة مثيرة بفستان قصير وشفاف لون الجسم  ، مستعرضة رشاقتها ووزنها المثالي دون تكلف .


واختارت قمر لم خصلات شعرها للوراء بشكل عفوي لتبدو أكثر جمالا ولم تتكلف بوضع المكياج لتكتفي بالون الوردي في الشفاه.

 

والتقطت الصور علي أبواب سيارتها بحركات أثارت ضجة علي السوشيال ميديا وقال أحد المتابعين المايوة ارحم . 


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.
 

وشاركت اللبنانية قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

الفنانة اللبنانية قمر اللبنانية قمر قمر قمر بإطلالة مثيرة اطلالات قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

نتيجة تنسيق الأزهر 2022.. طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

ترشيحاتنا

الحسم في يد الكاف.. إليكت سبورت يصدم الزمالك بشأن تأجيل لقاء الإياب

تنسيق الأزهر 2022 .. كلية تمريض بنات بمجموع 586 ونسبة 90.15 %

أبرزها الوفاة.. 4 أمور تتسبب فى قطع معاش المستحقين| تفاصيل

الأضخم في تاريخ المملكة .. السعودية تستعد لليوم الوطني بفعاليات مبهرة

نتيجة تنسيق الأزهر 2022 .. كلية العلوم بنات أعلى من البنين بـ6 درجات مئوية

وائل مش صغير.. رد زوجة الإبراشي على اتهامات أسرته بتغيبها أثناء مرضه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. قمر اللبنانية تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

مش هتصدق| سعر صادم لـ فستان ميجان ماركل في جنازة الملكة إليزابيث

حديث السوشيال ميديا بسبب محمد صلاح.. من هي سونيا جرجس ملكة جمال مصر؟|شاهد

بدون مكياج .. ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم

فيديو

تغزل فيها .. سعودي يعشق مصر والمصريين.. فماذا قال/فيديو جراف

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ