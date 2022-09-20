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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنية التحتية هدف روسي في أوكرانيا.. هذا ما يقوله الأمريكيون

أوكرانيا تعيش أوقاتا
أوكرانيا تعيش أوقاتا صعبة

قال مسئول عسكري أمريكي رفيع المستوى، أمس الاثنين، إن القوات الروسية تواصل شن غارات جوية تؤثر على البنية التحتية المدنية.

في الآونة الأخيرة، ضربت القوات الروسية "سدًا بالقرب من كريفي ريه"، وشنت غارة جوية "بالقرب من محطة كهرباء في ميكولايف"، على حد قول المسئول.

وأضاف المسئول: "هذا النمط المثير للقلق والذي يشمل الضربات التي استهدفت محطات الكهرباء الأسبوع الماضي لا يزال يظهر عدم اكتراث القوات الروسية بحياة المدنيين".

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وقال المسئول إن الأوكرانيين "يواصلون بذل الجهود لتعزيز مكاسبهم" في ساحة المعركة ، و"الاحتفاظ بالحدود إلى الجنوب الشرقي".

وأضاف المسئول: "في محيط خيرسون، ما زلنا نرى عمليات مدروسة ومعايرة من قبل الأوكرانيين، وقد لاحظنا أن الأوكرانيين يواصلون تحرير القرى في هذه المنطقة". 

في منطقة دونباس "واصل الأوكرانيون الدفاع بفاعلية ضد الهجمات الروسية المستمرة، على الرغم من أن الولايات المتحدة شهدت أن القوات الروسية "تحقق بعض المكاسب الطفيفة فيما يتعلق بالأراضي".

وحدد المسئول أن المكاسب الروسية هنا ليست سوى "بضع مئات من الأمتار".

 

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