وزير العمل اللبناني: مستعدون لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بشكل مستمر وحل الشكاوى

شحاتة يلتقى نظيره اللبنانى علي هامش "العمل العربي":

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على العلاقات مع لبنان الشقيق ، وتقديم كل الدعم والمساعدة لها من أجل تحقيق الاستقرار والنمو المنشود ، وتحسين أوضاع مجتمع العمل بداخلها فى مختلف القطاعات ، وضمان الاستمرار في حماية حقوق العمالة المصرية هناك ، وفق ظروف عمل لائقة وآمنة .

جاء ذلك خلال لقاء حسن شحاتة ، ومصطفى بيرم وزير العمل اللبنانى، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 والذي تنظمه منظمة العمل العربية ،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 20 دولة عربية .

فى مستهل اللقاء ، رحب وزير القوى العاملة بنظيره اللبنانى ، موضحاً أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على حماية ورعاية العمال المصريين فى كل دول العالم من خلال تعاونها مع وزارات العمل داخل تلك الدول ، وتوفير أوضاع وشروط وعلاقات عمل آمنة من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة ، بنودها ترسم الطريق أمام توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل ، موضحا أن لديها مكاتب تمثيل عمالى فى البلدان الأكثر استقداماً للعمالة المصرية تتابع تلك الحقوق.

من جانبه قدم وزير العمل اللبنانى ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والحكومة المصرية وشعب مصر وقيادتها الرشيدة ، على الاستقبال وتنظيم فعاليات مؤتمرنا الناجح ، من أجل تجميع الأخوة العرب ، وزيادة أواصل الارتباط بين الشعوب العرب ، وهو دور مصر المحوري كدولة رائدة، مؤكداً حرصه على العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها وتحقيق الاستفادة منها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة .

وقال وزير العمل اللبناني : "نحن على استعداد تام لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بشكل مستمر وتقديم مزيد من الخدمات والحماية لها فى مواقع العمل المختلفة ".

وتعهد بمتابعة أوضاع العمالة المصرية والعمل على حل المشكلات والعقبات التى يمكن أن تواجهها فى أماكن عملها ، بشكل جديد ومختلف.

وقال :"لدينا القدرة على فعل ذلك خلال الفترات المقبلة من خلال تعاون مشترك ومستمر وحوارات مباشرة" ، مؤكدا تعاونه مع مكتب التمثيل العمالى الموجود بالسفارة المصرية والمتابعة الفورية والاستجابة السريعة لكافة طلبات واحتياجات وشكاوى العمالة المصرية الموجودة داخل الدولة .

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