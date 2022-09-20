تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية في السودان

ناقش اجتماع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان للعام الدراسى 2022/ 2023

وتمت الموافقة على وضع الشروط التالية:

أن يكون الطالب حاصلا على الصف الأول والثاني الثانوي العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم

وأن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارين فقط)

ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان

وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة

وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية والغير راغبين في الدراسة بمدارس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا في الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثاني الثانوي.

وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2022/2023، والذى من المقرر أن يبدأ فى 1 أكتوبر القادم.

وأكد الدكتور رضا حجازى علي أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة في صنع القرار، مشيرًا إلى أنه استهدف دعوة أساتذة كليات التربية لأنهم جزء لا يتجزأ من عملية تطوير التعليم، والشعور بالمسؤولية القومية تجاه البلد باعتبار أن التعليم قضية أمن قومى.

وقال الوزير، إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها: العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.