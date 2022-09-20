محافظ القاهرة: التوسع فى منافذ بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتوسع فى منافذ بيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

جاء ذلك على هامش افتتاح المحافظ معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وتوزيع الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الاجتماعية بحي الخليفة

في سياق أخر قال محافظ القاهرة إنه يجري التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي توزيع ٣٠٠٠ حقيبة مدرسية ضمن 200 ألف حقيبة سيتم توزيعها بكافة أحياء ومناطق القاهرة على الأسر الأولى بالرعاية .