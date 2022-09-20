فقدان البصر .. روشتة طبية للتعامل مع حساسية والتهابات عيون الأطفال

قال الدكتور إيهاب سعد أستاذ العيون بطب قصر العيني، إن التهابات عيون الأطفال تحدث نتيجة تغيير الفصول ودخول فصل الخريف، مشددا على أن فصل الخريف هو موسم حساسية العيون.



وأكمل: “إيهاب سعد” خلال مداخلته الهاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: أعراض الحساسية مختلفة ولكن أبرزها الحكة وأحمرار العين، خاصة لدى الأطفال، مشددا على ضرورة فحص عيون الأطفال بشكل مستمر.





وحذر من استخدام الأطفال للهاتف المحمول لأكثر من ساعتين في اليوم الواحد، لمن هم فوق سن 7 سنوات، ومن هم أقل من هذا العمر ساعة واحدة.



وفيما يخص الرمد الربيعي، أوضح إنه يصيب الأطفال في مدخل فصلي الربيع والخريف، ويحدث نتيجة الأشعة فوق البنفسيجة التي تكثر من العاشرة صباحا وحتى الظهر، وشدد على ضرورة الحصول على علاج قوي يحتوي على الكورتيزون ومضادات الحساسية القوية.



وشدد على ضرورة الحصول على أودية الكورتيزون تحت إشراف طبي، حتى لا تتسبب في فقدان البصر أو الإصابة بالمياه البيضاء.



