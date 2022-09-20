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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الروسي: نعمل على تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

صدى البلد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعمل على تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوها بعلاقات الصداقة مع مصر التي تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب.

وقال بوتين، في كلمة خلال لقائه بعدد من السفراء الجدد بموسكو، اليوم "الثلاثاء"، ونقلتها قناة (روسيا اليوم): "إننا ننظر إلى مصر على أنها واحدة من أهم الشركاء في منطقة إفريقيا والعالم العربي"، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين تعمل بنشاط ويتم إنجاز مشروعات مشتركة كبيرة.

وأضاف: أنه "بوجود سفراء من الجزائر ومصر ودول إفريقية أخرى أذكر أنه في عام 2023 سيتم عقد مؤتمر روسيا إفريقيا في سان بيترسبرج لدراسة التعاون بين روسيا والدول الإفريقية بشكل عام"، لافتا إلى أن روسيا تعمل على الحفاظ على سيادتها وتقديم المساهمات لإيجاد حلول للتحديات الحديثة في الأمم المتحدة وحل الأزمات الإقليمية.

وشدد بوتين على أن روسيا لن تخرج عن مسارها السيادي، وستواصل تعزيز جدول الأعمال الموحد، وستقدم جدول الأعمال هذا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبشأن العلاقات مع بعض الدول، أعرب بوتين عن أسفه لتوقف الحوار مع البرتغال.. أما فيما يخص العلاقات مع مالى، قال "إن روسيا ستقدم المساعدة والدعم إلى جمهورية مالي"، مؤكدا أن أى حالة نزاع تسبب قلقا شديدا.

وفيما يتعلق بالوضع بين باكو ويريفان، قال الرئيس الروسي "إنه من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي يتم اتخاذ تدابير للحد من تفاقم الوضع بين أرمينيا وأذربيجان".. كما أعرب عن إدانة روسيا للعقوبات المفروضة على فنزويلا، لافتا إلى أن موسكو تخطط لزيادة التعاون مع فنزويلا في جميع المجالات، وخاصة مجال الطاقة.

كما أشار إلى أن روسيا وبيلاروسيا تواجهان بشكل مشترك التحديات والتهديدات الأمنية.

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