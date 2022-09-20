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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تكثيف أعمال احلال وتجديد خط مياه الشرب بمدينة دمياط لتحسين الضغوط

صدى البلد

تفقد المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اليوم الثلاثاء، أعمال الإحلال والتجديد خط مياه قطر (٨٠٠ بولى إيثلين) على كورنيش النيل وذلك لتحسين ضغوط المياه بمدينة دمياط.

وأكد رئيس شركة مياه دمياط، استمرار الأعمال علي مدار اليوم بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الطرق وكذلك إدارة المرور وتكثيف الجهود لسهولة إتمام الأعمال الفنية دون الإخلال بحركة المرور، ودون حدوث أي إعاقة أو اختناقات مرورية طبقا لتعليمات محافظ دمياط ووفقا للخطة.

واشار الى استمرار اعمال الصيانة والاحلال والتجديد بكافه الخطوط لتحسين مستوى الخدمة وتحسين ضغط المياة داخل المحافظة بشكل عام.

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دمياط مياة الشرب محافظ دمياط شركة مياه الشرب والصرف الصحى كورنيش النيل

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