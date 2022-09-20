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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ارتفاع ثروات أغني مليارديرات في العالم

ارتفاع ثروات أغني
ارتفاع ثروات أغني مليارديرات في العالم

ارتفعت ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم أمس، حيث تصدر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك  الرابحين ، تلاه برنارد أرنو ، ثم قطب العقارات الهندي غوتام أداني.

 

قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم

 

 

1- إيلون ماسك

 

جاء ماسك في المركز الأول لأغنياء العالم بصافي ثروة بلغت حوالي 277.1 مليار دولار وتعود ثروة الملياردير الأمريكي الجنسية،  إلى شركتي تيسلا وSpaceX.

 

2- برنارد أرنو

 

احتل برنارد أرنو المركز الثاني بقائمة أغنى 10 أثرياء بالعالم وفقا لفوربس، بصافي ثروة بلغ حوالي 155.6 مليار دولار. ويعود مصدر ثروته إلى شركته LVMH

 

3- غوتام أداني

 

جاء الملياردير الهندي غوتام أداني في المركز الثالث بقائمة أثرياء العالم بصافي ثروة قفز إلى حوالي 153.5 مليار دولار؛ ومصدر ثروته هي شركته Adani Group.

 

4- جيف بيزوس

 

تراجع جيف بيزوس إلى المركز الرابع بقائمة أغنى أغنياء العالم بصافي ثروة بلغ حوالي 148.1 مليار دولار، وتعد شركة أمازون هي مصدر ثروة بيزوس.

 

5- بيل جيتس

 

وحل بيل جيتس خامسًا بثروة تصل إلى حوالي 105.2 مليار دولار، وومصدر ثروته يعود إلى شركة مايكروسوفت.

 

6- وارن بافيت

 

جاء وارن بافيت، رئيس شركة بيركشير هاثاواي في المركز السادس ، بثروة تقدر حاليًا بحوالي 97.5 مليار دولار.

 

7- لاري إليسون

 

جاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون، في المركز السابع بصافي ثروة بلغت حوالي 97.3 مليار دولار.

 

ويمتلك إليسون نحو 35% في شركة البرمجيات العملاقة أوراكل كما أنه يرأس مجلس إدارتها ويشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا فيها، كما أنه كان قد ترك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2014 بعد 37 عاما من استمراره فيه.

 

8- موكيش أمباني

 

وفي المرتبة الثامنة جاء الملياردير الهندي موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز، بصافي ثروة قيمتها 91.4 مليار دولار.

 

9- لاري بايج


حل الملياردير الأمريكي لاري بايج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، بالمركز التاسع ، بعد وصول ثروته إلى حوالي 89 مليار دولار.

 

10- سيرجي برين

 

حصد سيرجي برين، مؤسس جوجل مع لاري بايج، المرتبة العاشرة والأخيرة بسباق أغنى 10 مليارديرات في العالم هذا الأسبوع بعد أن كان في المركز الثامن، و تصل ثروة برين إلى 85.4 مليار دولار.

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