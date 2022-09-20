أخبار التكنولوجيا.. أبل تحسم الجدل بشأن عطل كاميرا iPhone 14.. ارتفاع ثروات أغنى مليارديرات في العالم

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تسريبات جديدة سعر ومواصفات ساعة جوجل الذكية القادمة Google Pixel Watch، والتي ستصدر بداية شهر أكتوبر القادم، حيث ستحصل الساعة على عدد من الميزات الطبية والرياضية الرائعة مع تصميم مثالي للغاية.

كشف تقرير لعدد من الباحثين في NewsGuard أن تطبيق الفيديو الصيني، تيك توك TikTok يقدم معلومات خاطئة للمستخدمين، حيث يقدم نتائج بحث من مقاطع الفيديو تحتوي على معلومات مضللة بنسبة تصل لـ 20 %.

انتشرت شكاوي عديدة أمس حول أحدث هواتف شركة آبل Apple وهي iPhone 14 بشأن عطل في الكاميرا أثناء فتح تطبيقات خارجية تستخدم فيها الكاميرا مثل سناب شات وإنستجرام وتيك توك.

ارتفعت ثروات أغنى 10 مليارديرات في العالم أمس، حيث تصدر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك الرابحين بمبلغ 3.9 مليار دولار، تلاه برنارد أرنو بقيمة 386 مليون دولار، ثم قطب العقارات الهندي غوتام أداني بثروة تبلغ 1.4 مليار دولار.

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