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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرفة العربية الألمانية تستضيف الملتقى العربي الألماني الثاني عشر للطاقة في أكتوبر

صدى البلد

تستضيف غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، في برلين، الملتقى العربي الألماني الثاني عشر للطاقة، المقرر عقده في 11 و 12 أكتوبر المقبل.

وذكر بيان صادر عن الغرفة أن الملتقى يقدم فرصة لصناع القرار والمختصين والمهتمين من مجتمع الطاقة الخاص والعام في العالم العربي وألمانيا للقاء والتواصل وتبادل المعلومات والخبرات بشكل شخصي ومباشر في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن التحول العالمي والاتجاه المتزايد لاستخدام وتطوير مصادر الطاقة المتجددة يساهم في إجراء تحولات في علاقات الدول ببعضها البعض وزيادة التعاون فيما بينها، وتدخل في هذا المجال علاقات الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا مع الدول العربية، التي تشهد العديد من التطورات في اتجاه تعزيز التعاون المشترك وإيجاد وتنفيذ الحلول الشاملة والمستدامة لقضايا الطاقة وتحديات تغير المناخ والأزمات السياسية والاقتصادية الدولية.

وأوضح البيان أن استضافة مصر والإمارات للدورتين الـ 27 و 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ و (COP 28) في دبي، تضع الدول العربية في نطاق الدول الفاعلة في أجندة التحول العالمي للطاقة، وتؤكد الأهمية التي توليها دول المنطقة للتحول في مجال الطاقة وتعزيز وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الأهمية التي توليها دول العالم الأخرى للمنطقة العربية للعب دور أساسي في هذا التحول.
 

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