قبلة و3 رجال وعلاقتها بنجم الزمالك.. إيه حكاية ندى بسيوني مع الزواج؟

تصدرت الفنانة ندى بسيوني التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واحتلت محركات البحث، بعد انتشار نبأ زفافها من أبرز نجوم المنتخب المصري بعد فترة طويلة من العزوبية، حيث تساءل متابعيها عن حقيقة زواجها من أيمن يونس.

صورة ندى بسيوني من حفل زفافها

انتشرت صورة للفنانة ندى بسيوني على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستانا سواريه أبيض، ويحتضنها أحد الأشخاص واضعًا قُبلة على رأسها، ما جعل الكثير من متابعيها يعتقد أنها تزوجت وهذه الصورة من حفل زفافها.

بعد الانتشار الواسع والسريع لتلك الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت ندى بسيوني نشر صورتها مرة أخرى عبر صفحتها الشخصية على موقع السوشيال ميديا إنستجرام موضحة أن هذا الشخص هو خالها نعمان، وأن تلك الصورة من حفل زفاف ابنتها.

شائعة زواج ندى بسيوني الكابتن أيمن يونس

تصدرت الفنانة ندى بسيوني التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة زفافها من أحد أبرز نجوم المنتخب المصري، الكابتن أيمن يونس، إلا أنها أوضحت الأمر بعد سؤال إحدى متابعاتها عبر موقع تويتر عن حقيقة هذا الزواج.

الكابتن أيمن يونس والفنانة ندى بسيوني

نفت الفنانة ندى بسيوني تمامًا شائعة زواجها من الكابتن أيمن يونس قائلة “ الكابتن أيمن يونس أخ عزيز، وخفوا عليه شوية يا جماعة، والمفاجئة إن عمرنا ما اتقابلنا.. وأنا مش متجوزة نهدى بقى ها نهدى”.

زيجات ندى بسيوني

تزوجت الفنانة ندى بسيوني ثلاث مرات، كانت الأولى من الفنان والمخرج المسرحي سناء شافع، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً بسبب عدم اتفاقهما سويًا، لتتزوج للمرة الثانية من المخرج شريف حمودة الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة مها.

انفصلت ندى بسيوني عن شريف حمودة وتزوجت للمرة الثالثة من شخص عربي الجنسية من خارج الوسط الفني، إلا أنه توفي ولم تتزوج ندى من بعده مرة أخرى.

عن ندى بسيوني…

وُلدت الفنانة ندى بسيوني في 2 نوفمبر عام 1963م، وبدأت عملها الفني مبكرًا جدًا بسب تميز ملامحها وخفتها، حيث شاركت في أحد الإعلانات الشهيرة فور إتمامها دراسة المرحلة الثانوية، ثم سافرت إلى النمسا لدراسة دبلومة Culture لتدرس بها التمثيل والإخراج والفنون التشكيلية بالجامعة النمساوية.

عادت الفنانة ندى بسيوني إلى مصر وتقدمت إلى اختبارات القبول للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء الاختبارات شاهدها المخرج الكبير عبد المنعم شكري، وقدمها وجه جديد في فيلمه الجوهره، وسط عدد من كبار النجوم.

شاركت ندى بسيوني في عدد من الأفلام السينمائية منها “ ساحر النساء، صياد، البحث عن طريق آخر، الجوهرة، فتاة المافي، المزاج”، وعدد من المسلسلات الدرامية منها “ لما كنا صغيرين، أريد رجلاً، الخفافيش، زيزو، حارة برجوان، حتى لا يغيب القمر، أحلام البنات، أريد حلاً”.