الإمارات وكازاخستان توقعان 7 مذكرات تفاهم وتعاون في عدد من المجالات

وقعت الإمارات وكازاخستان، اليوم /الثلاثاء/ 7 مذكرات تفاهم وتعاون في عدد من المجالات.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن توقيع الاتفاقيات جاء بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء كازاخستان أليخان سمايلوف، والوفد المرافق له.

ولفتت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بحث مع رئيس الوزراء الكازاخي سبل تطوير التعاون في كافة المجالات والقطاعات بين البلدين بما يدعم الازدهار والتنمية لهما، إلى جانب عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ منصور بن زايد أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمدّ والتعاون المتميّز بين الإمارات وكازاخستان، مشيرا إلى حرص الإمارات على تعزيز روابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين لترسيخ قيم العمل المشترك وفتح آفاق مستقبلية واعدة.