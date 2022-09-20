عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات وكازاخستان توقعان 7 مذكرات تفاهم وتعاون في عدد من المجالات

صدى البلد

وقعت الإمارات وكازاخستان، اليوم /الثلاثاء/ 7 مذكرات تفاهم وتعاون في عدد من المجالات.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن توقيع الاتفاقيات جاء بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء كازاخستان أليخان سمايلوف، والوفد المرافق له.

ولفتت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بحث مع رئيس الوزراء الكازاخي سبل تطوير التعاون في كافة المجالات والقطاعات بين البلدين بما يدعم الازدهار والتنمية لهما، إلى جانب عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ منصور بن زايد أهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية طويلة الأمدّ والتعاون المتميّز بين الإمارات وكازاخستان، مشيرا إلى حرص الإمارات على تعزيز روابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين لترسيخ قيم العمل المشترك وفتح آفاق مستقبلية واعدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة للزمالك بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

ملناش دعوة يا موهيي.. نجمة فول الصين العظيم تظهر بعد غياب طويل

إذاعة أولى حلقات سلسلة وثائقية بعنوان مسيرة ارتقاء النيابة العامة

ترامب يواجه اتهامات جنائية في معركة الوثائق السرية.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. أبل تحسم الجدل بشأن عطل كاميرا iPhone 14.. ارتفاع ثروات أغنى مليارديرات في العالم

أسوأ الكوابيس.. بوتين يرسل مجرمين وآكلي لحوم البشر لخوض حرب أوكرانيا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة مميزة من إجازتها الصيفية

تتجوزني ونلعب كورة.. 7 حسناوات ظهرن مع الفرعون إحداهن طلبته للزواج

لو غالية عليك.. مع دخول المدارس حضري البسطرمة في المنزل

غيرها مسرطن.. خبير تغذية ينصح السيدات باستخدام 3 زيوت فقط في الطعام

فيديو

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

فازت بلقب miss elite..من هي سونيا جرجس التي ظهرت مع محمد صلاح|فيديو جراف

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ