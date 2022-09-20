خبير: الاقتصاد الرقمي الفائدة الوحيدة من أزمة كورونا

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري حلقة بسيطة من حلقات الاقتصاد العالمي، وعند تأثر دولة في سلاسل الإمداد تتأثر باقي الدول في العالم.

وأضاف الحسيني، خلال لقائه عبر قناة النيل للأخبار، أن العالم منذ 80 عاما كان النطاق الجغرافي هو الذي يحدد مدى تأثر وأهمية التكتلات الاقتصادية، ولكن مع تحول الاقتصاد العالمي لاقتصاد متنوع وترابط سلاسل الإمداد وتغير البنية التحتية الدولية في عملية اللوجستيات والملاحة وغيرها من خطوط الإمداد جعل العالم مجتمع مع بعضه البعض.

وأشار إلى أن اجتماع العالم مع التحول الرقمي أصبحت الكرة الأرضية سوق واحد، ولو حدث أي ضربة أو نزاع أو جائحة في أي دولة ستتأثر باقي الدول في العالم، لافتا إلى أن جائحة كورونا استنساخ للكساد الأعظم الذي شهده العالم منذ 100 عام، وهو ما شهدناه من توقف العالم وسلاسل الإمداد والمصانع، وتعاظم دور دول المستهلكة مثل مصر ودول إفريقيا وآسيا ودول الخليج بتغيير من السياسة الاستهلاكية فبدلا من الاعتماد على الاستيراد تم الدخول في مرحلة الإنتاج، وهذه الثقافة أنتجت الاقتصاد الرقمي وهو الفائدة الوحيدة التي جائت من أزمة كورونا.

اقتصادي: أزمة كورونا غيرت الثقافة العالمية وحركت العالم

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الرقمي والذي يعتبر الفائدة الوحيدة من أزمة كورونا غير من شكل العالم وأسواق العمل والمستهلكين والشركات في كيفية المحافظة على الحصص السوقية الخاصة بهم.

وأضاف الحسيني، خلال لقائه عبر قناة النيل للأخبار، أن أزمة كورونا غيرت الثقافة العالمية وحركت العالم، إلى أن جاءت كارثة الأزمة الروسية الأوكرانية التي أوقفت العالم مرة أخرى، ولكن الاقتصاد العالمي والحكومات والشركات عزفوا عن الأزمة ولم يعطوها الأهمية الكبيرة التي أعطوها لكورونا، مؤكدا أن العالم تعامل معها بشكل صحيح لحماية الأرواح ولكن تم تضخيمها بشكل كبير جدا أدى إلى وقف عجل الإنتاج.

وأشار إلى أن مشكلة الأزمة الروسية الأوكرانية في حجم الدولتين في إمدادهم من السلع الغذائية والبترولية للعالم أجمع، وهو ما أحدث حالة من التضخم، خصوصا وأن هناك مشكلة أصلا في سلاسل الإمداد، متابعا: "العالم دخل في دوامة تانية".

خبير اقتصادي: مؤتمر العمل العربي يؤكد عودة مصر للريادة في المنطقة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر العمل العربي عودة إلى الاصطفاف العربي في سوق العمل، متابعا: "حاجة كويسة ووقت موفق ورعاية مصر والرئيس يؤكد عودة مصر للريادة في المنطقة".

وأضاف الحسيني، خلال لقائه عبر قناة النيل للأخبار، أن المؤتمر مهم جدا ولم طبقت مخرجاته سيعطينا فائدة على الأقل في تصدير العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لافتا إلى أن المشكلة في السوق المحلي وهذا المشكلة ليست في مصر فقط ولكن في الدول العربية ماعدا 5 دول.

وأشار إلى أن مكونات التعليم هي التي تجعل سوق العمل مختلف من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن توجه الأهالي في مصر هو دفع أبنائهم لدخول كليات القمة، منوها بأن أغلب الطلاب يلتحقون بكليات نظيرية وبالتالي يصطدمون بسوق العمل.

وأكد أن سوق العمل ومكونات الإنتاج في أي دولة تأمل في تحقيق تنمية شاملة، لافتا إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات من أجل تنمية السوق ولكن الثقافة يجب أن تتغير.



خبير اقتصادي يطرح مبادرة لتنمية قدرات الشباب لسوق العمل

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه من الضروري عمل ائتلاف يجمع بين وزارة القوى العاملة واتحاد العمال ومنظمات المجتمع المدني والشركات والجامعات ورعايته من جهة كبيرة مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء.

وأضاف الحسيني، خلال لقائه عبر قناة النيل للأخبار، أن الائتلاف يمكنه إلحاق الشباب بالشركات قبل التخرج من الكلية وإعطاءه نصف راتب وعمل مشروع تخرج، متابعا: "الشاب هيكون متمرس على فكرة العمل وفاهم يعني إيه عمل وإنتاج، والشركة لما تتعامل مع الشاب بدعم يكون لها حوافز في الجهة المعنية".

وأشار إلى أنه لو تم تحقيق التواصل بين الجهات الحكومية والشباب والشركات لعمل هذه المبادرة، سيكون هناك حافز للشباب للعمل بعد التخرج من الجامعة، كما ستكون الدولة مثل النمور الآسيوية، مؤكدا أن التحويلات من الخارج تقتصر على المصريين بالخارج والذين يقدرون بحوالى 8.5 مليون نسمة، ولو الـ8.5 أصبحوا 25 مليون نسمة سيدخل الناتج القومي مبلغ كبير.

اقتصادي: دور المجتمع المدني يختزل في 2% من التنمية الشاملة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن دور الجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني في مصر لا يختزل إلا في 2% من التنمية الشاملة وهو دور مضمحل، فدول الخليج توفر مع الشركات سواء محلية أو أجنبية فرص عمل.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة النيل للأخبار، أنه من الضروري مشاركة المجتمع المدني وعدم إلقاء كل شىء على الدولة، متسائلا: "فين الشركات والمجتمع بعد إطلاق الدولة المبادرات وعمل الاتفاقيات، هل عملتوا مؤتمرات لإشراك الشباب".

وأوضح أن الدولة تقوم بعمل فكرة ثم سياسة ثم اتفاق ومخرجات ويتم تنفيذها في الدولة نفسها، وينفذها المجتمع "السكان – منظمات مجتمع مدني - شركات"، مؤكدا أن مصر تسير مع العالم بسياسات إصلاحية، متابعا: "إحنا مجرد ترس في منظومة"، داعيا الشباب إلى النظر للأمثلة الناجحة وعدم وضع الأمل فقط في الأموال فقط ولكن في تنمية الذات، معقبا: "ابحث عن الفرصة".