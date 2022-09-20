اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة خع

تحت عنوان "اللغة المصرية القديمة" ، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

علامة خع

عبارة عن تل تُشرق من خلفه أشعة الشمس.

غالبًا ما كانت تستخدم في الكلمات التي تشير إلى المعبود رع، وكانت تستخدم كذلك في الألقاب الملكية مثل اسم الملك خفرع من عصر الأسرة الرابعة.