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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي: المواطن في الشرق الأوسط يهدر 250 كيلو طعام سنويا

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظمة الفاو العالمية تحدثت بأن إنتاج العالم من الغذاء يقدر بـ4 مليارات طن، ونسبة الهدر تصل للثلث، معقبًا أن "ثلث إنتاج العالم من الغذاء مصيره سلة القمامة". 


وتابع نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن 1.3 مليار طن  من الغذاء تهدر سنويًا على مستوى العالم،  مشيرًا إلى أن  هناك 14% من الغذاء تهدر منذ الانتاج حتى نقل الغذاء إلى المتاجر ، و17% من الغذاء يُهدر في المنازل. 


وأشار إلى أن  قيمة الطعام المهدر عالميًا 2.3 ترليون دولار، معقبًا: "هذا الرقم يكفي لإطعام أربع أضعاف الجوعى في العالم أجمع الذي يقدر عدده بـ850 مليون شخص" .


 ولفت إلى أن العالم عليه أن ينتبه، ويناقش قضية اهدار الطعام الذي إذا ما تم الحفاظ عليه، لأطعمنا 850 مليون مواطن من الجوعى حول العالم،  كما ان هذا الطعام يزيد من نسبة الانبعاثات الكربونية نتيجة تحلله، ويقع في المرتبة الثالثة عالميًا في  زيادة الانبعاث الحراري.


وأضاف أن الصين هي الدولة الأولى في إهدار الطعام بنسبة 91 مليون طن، والهند بنسبة 68 مليون، واليابان 8 مليون وفرنسا 5 مليون طن، وروسيا 4 مليون طن ، والمواطن في الشرق الأوسط يهدر بـ250 كيلو طعام سنويًا في المتوسط.

الصين قيمة الطعام المهدر نشأت الديهي منظمة الفاو

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