هبة القدسي: أمريكا تريد إعادة هيكلة مجلس الأمن لتقويض موقف روسيا

قالت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دق اليوم ناقوس الخطر، مما يحدث من أزمات متلاحقة ومتعددة، بسبب الحروب الروسية مثل أزمة الغذاء، وشح المحاصيل الزراعية، خلاف التغيرات المناخية التي أدت لشح المياه.



وتابعت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن أمين عام الأمم المتحدة حذر من شتاء الغضب ، بسبب وجود أزمات متلاحقة حول العالم، بصورة تعجز الأمم المتحدة عن حلها، مشيرة إلى أن هناك تحذيرات أممية من وقوع ملايين البشر خاصة في الدول الإفريقي في الجوع.



ولفتت إلى أن الأمين العام أشار إلى مشكلة في هيكل الأمم المتحدة، وهو ما تروج له الولايات المتحدة في الأيام الماضية لإعادة تشكيل مجلس الأمن الدولي الذي يتشكل من 5 دولة دائمة العضوة ، و10 دولة متغير

وأشارت إلى أن سبب رغبة أمريكيا في إعادة هيكلة مجلس الأمن، هو قيام روسيا بمنع صدور أي قرار أممي يدينها من مجلس الامن الدولي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تريد إعادة هيكلة مجلس الأمن لتقويض موقف روسيا بصورة كبيرة، ولكن هذا الأمر يثير موسكو وبكين.