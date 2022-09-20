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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر ملحن عربي: تعاونت مع تامر حسني وأتمنى العمل مع نجوم كبار

د الفنان لؤي عبدون،
د الفنان لؤي عبدون، أصغر ملحن عربي

أكد الفنان لؤي عبدون، أصغر ملحن عربي، أنه انضم للمعهد العالي للموسيقى العربية، وشارك في مهرجان العود الدولي، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تقديم ألحان جديدة خلال الفترة القادمة.

 

وقال لؤي عبدون، خلال لقاء له ببرنامج “مطبخ البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أنه عمل مع الفنان تامر حسني وحمادة هلال، وأمير الغناء العربي هاني شاكر وديانا حداد وأنغام، ومحمد عساف.

 

وتابع أصغر ملحن عربي، أنه يتمنى العمل خلال الفترة القادمة مع فنانين كبار، كالفنان هاني شاكر والفنانة أنغام.

 

حاصل على دكتوراة

وأشار لؤي عبدون إلى أن والده ملحن وحاصل على دكتوراة في الموسيقى بجامعة كامبريدج، مؤكدًا أن والده «هو الأساس في كل حاجة».

أصغر ملحن تامر حسني الفنان هاني شاكر الفنانة انغام هاني شاكر

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